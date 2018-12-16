В британском кабмине не обсуждают проведение второго референдума по Brexit

Министр образования Великобритании Дамиан Хиндс подчеркнул, что воля британского народа была четко выражена в ходе уже состоявшегося референдума.

Правительство Великобритании не обсуждает идею проведения второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. Об этом в воскресенье в эфире телеканала Sky News заявил министр образования Соединенного Королевства Дамиан Хиндс, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, ведутся ли в британском кабинете министров подобные дискуссии, он сказал:

"Нет. Политика правительства не может быть яснее: мы здесь, чтобы действовать в соответствии с волей британского народа, которая была четко выражена в ходе референдума".

Как ранее информировала газета The Times, большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и лидеры Евросоюза. При этом, по данным издания, в британском кабмине открыто обсуждается вариант проведения нового плебисцита. Эту идею в той или иной степени поддерживают пять министров, в том числе глава Минфина Филип Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

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