Саудовская Аравия осудила позицию США о причастности принца к убийству Хашогги

Кроме того, сенат США потребовал прекращения военной помощи коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в гражданской войне в Йемене.

Саудовская Аравия потребовала от США прекратить вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства и перестать подрывать позиции государства в мире и в регионе. Такое заявление сделало министерство иностранных дел королевства, передает агентство SPA.

Эр-Рияд отвергает необоснованные и бездоказательные обвинения сената США по ряду вопросов. В тексте говорится, что королевство продолжает прилагать усилия для урегулирования политической ситуации в Йемене на основе резолюции ООН 2216 и других достигнутых ранее договоренностей. Отмечается также, что Саудовская Аравия ранее заявляла, что считает убийство журналиста Джамаля Хашкуджи преступлением, которое не имеет отношения к королевству и его политике.

В саудовском МИД напомнили, что страна готова продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами и вносить свой вклад в борьбу с международным терроризмом.

14 декабря сенат США потребовал прекращения военной помощи коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в гражданской войне в Йемене. 56 сенаторов проголосовали за соответствующую резолюцию. Кроме того, нижняя палата американского парламента официально обвинила наследного принца Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи и потребовала, чтобы королевство понесло ответственность за это преступление на международном уровне.

Отмечалось, что обе резолюции носят скорее символический характер: сторонники президента Дональда Трампа в палате представителей, верхней палате парламента США уже приняли необходимые меры для того, чтобы заблокировать любые инициативы, направленные против Саудовской Аравии.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Преступление связывали с наследным принцем. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе произошедшего.

Источник: Lenta.ru

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