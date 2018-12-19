Нефть дорожает после обвала до минимума с осени 2017 года

По итогам вторника нефть марки Brent подешевела почти на 6%, а WTI - на 6,5%, достигнув минимумов с осени 2017 года.

Стоимость нефти растет в среду в рамках коррекции после резкого падения днем ранее на фоне опасений переизбытка предложения сырья на рынке, передает РИА Новости.

Утром 19 декабря цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,34%, до 56,45 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,15%, до 46,67 доллара за баррель.

По итогам вторника нефть марки Brent подешевела почти на 6%, а WTI - на 6,5%, достигнув минимумов с осени 2017 года. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке в свете роста добычи и запасов. Трейдеры опасаются, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи не смогут в итоге нивелировать рост производства и запасов "черного золота" в США.

Несмотря на попытки восстановления, цены на нефть остаются под давлением и в среду на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API), которые снова показали рост запасов сырья в США. Так, согласно данным организации, за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 миллиона баррелей после снижения на 10,18 миллиона баррелей неделей ранее.

Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,44 миллиона баррелей после сокращения на 1,2 миллиона баррелей неделей ранее.

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