Кордайские разбойники признаны опасными рецидивистами

Они очень ловко заметали следы - начальник следственного управления департамента полиции Жамбылской области.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области начался процесс по делу разбойников, державших в напряжении райцентр Кордайского района – село Кордай – с конца июля до начала сентября нынешнего года. Каждому из троицы предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, а двое из налетчиков – Омаров и Куцевой – признаны опасными рецидивистами, передает Zakon.kz со ссылкой на express-k.kz.

На предварительном слушании всплыло еще много шокирующей информации о подсудимых. К примеру, самому старшему из кордайских разбойников – 40-летнему Шамилю Омарову обеспечат законного представителя из числа педагогов, поскольку на судебном процессе он заявил о своей полной безграмотности.

Оказывается, в 2007 году Омаров был судим за разбой и получил восемь с половиной лет лишения свободы (а до этого у него уже были отсидки за вымогательство, тот же разбой и кражи). На свободу вышел в феврале 2014 года. Судимость его не погашена.

34-летний Денис Куцевой в 2002 году был приговорен за убийство и насильственные действия сексуального характера к 12 годам лишения свободы, освободился условно-досрочно в 2011 году. То есть судимость тоже не погашена.

Погашена она лишь у 27-летнего Марата Сабитова, жителя Алматы, который так прокомментировал свои прошлые делишки: "Привлекался в 2002 году за угон автомобиля. Сначала сделали условно, а потом я не помню...".

Сегодня все они обвиняются в двух разбойных нападениях в Кордае, а Омаров и в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Но, как выяснилось в ходе расследования, тройка разбойников совершила еще более тяжкие преступления в родном для Омарова и Куцевого Кордайском районе – насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийства. Омаров обвиняется в том же, но еще и в отношении заведомо несовершеннолетней, а также в изнасиловании заведомо несовершеннолетней!

При опросе Омарова судьей Азаматом Тлеповым выяснилось, что он не умеет ни писать, ни читать. На вопрос об образовании Омаров ответил, что не учился. "Меня в детдоме отчислили из школы и поместили в психбольницу. Я до 2017 года был без документов. Читаю по слогам. Пока сидел, научился писать. Свою фамилию...", - ответил Омаров.

Начальник следственного управления департамента полиции Жамбылской области Максат Ережепов рассказал о то, как поймали неуловимых преступников Кордая.

"Действительно, поймать разбойников с таким богатым криминальным опытом оказалось непросто. Они очень ловко заметали следы. Исходя из этого, мы сделали вывод, что имеем дело отнюдь не с новичками в уголовной среде и придется серьезно поработать, чтобы их поймать и обезвредить. Вы знаете, что в Кордай были брошены большие полицейские силы, проводилось круглосуточное патрулирование, чтобы не допустить новых нападений. Операцией по поимке разбойников руководил лично начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев. Сыщики просматривали списки ранее судимых лиц из Кордайского района, в котором разбойники очень неплохо ориентировались. Так мы вышли на это криминальное трио, курсировавшее между Кордаем и Алматы. Кроме того, мы получили оперативные данные об их преступлениях сексуального характера. Проверили – информация подтвердилась. Когда мы задержали Омарова и Куцевого в их домах в Кордае, а затем Сабитова в южной столице, то при обысках обнаружили важные улики. В машине мы нашли телефонные карточки, похищенные у потерпевшей Натальи Ничипуренко. А украденные у нее же золотые изделия и эксклюзивные украшения откопали во дворе одного из разбойников. Еще один тайник злодеи оборудовали на кладбище – там они "захоронили" шкатулку с именными банковскими карточками, принадлежавшими их жертвам Владимиру Бойко и его супруге Лидии", - уточнил Ережепов.

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