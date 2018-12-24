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Барнаул и ВКО свяжут дополнительные рейсы

Приобрести билеты можно как в кассах вокзала, так и на сайте e-traffic.ru.

Фото : Посольство РК в РФ24 декабря 2018, 08:47

Дополнительные автобусные рейсы свяжут Барнаул и Восточный Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Посольство РК в РФ.

Как пояснили в дипмиссии, это связано с возросшим спросом. Многие на новогодние выходные хотят уехать к родным и близким или просто отправиться в непродолжительное путешествие.

По информации барнаульского автовокзала, в следующий четверг, 27 декабря, в 20:15 из краевой столицы в Усть-Каменогорск отправится рейс. На следующий день, 28 декабря, в 20:50 из Барнаула отправится автобус до Семея. На данный момент по обеим позициям есть свободные места.

Приобрести билеты можно как в кассах вокзала, так и на сайте e-traffic.ru. При этом, как заверяют на предприятии, никакие комиссии не взимаются.


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