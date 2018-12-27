Полностью закрыто автодвижение в трех областях Казахстана

Погодные условия слишком опасны для передвижения.

Из-за ухудшения погодных условий закрыто автодвижение по всем направлениям на дорогах Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По информации Казаавтожола, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях автодвижение закрыто из-за низкой температуры воздуха (-35 градусов).

В Западно-Казахстанской области закрыта трасса по причине ограничения видимости (метель).

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