Bloomberg сообщил о рекордном падении китайского рынка за год

Кроме того, Китай в прошедшем году уступил Японии место второго фондового рынка планеты.

Капитализация китайских компания за 2018 год упала в совокупности на $2,4 трлн, это рекордное значение с 2002 года. Индекс SSE Composite Шанхайской фондовой биржи опустился почти на четверть, отмечает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным на 28 декабря, индекс составлял 2,493.39 п., год назад он был на отметке 3,296.38 п. Как отмечает агентство, падение на рынке ценных бумаг оказалось даже большим, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, Китай в прошедшем году уступил Японии место второго фондового рынка планеты.

Агентство сравнивает и средний объем привлеченного капитала за первый месяц после первичного размещения бумаг на бирже. Bloomberg отмечает, что хотя в среднем за первый месяц размещения ценные бумаги росли на 193%, этот показатель оказался вдвое меньше, чем в 2016 году.

В качестве одной из основных причин агентство называет торговую войну с США, выразившуюся во взаимном повышении пошлин. В начале декабря двум странам удалось договориться об уступках, в результате чего Вашингтон решил отложить очередной раунд повышения пошлин на китайские товары.

В начале ноября Reuters писал, что валютные резервы Китая на фоне торговой войны с США упали до 18-месячного минимума и составили $3,035 трлн.

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