Астана тащила все областные центры – Назарбаев

Глава государства рассказал об истории Астаны.

В ходе встречи с журналистами президент Казахстана рассказал о том, как развивалась Астана, передает Zakon.kz.

"Астана в ходе всего строительства, могу выразиться, "тащила" за собой все остальные областные центры. Например, город Атырау – это совсем не тот Атырау, который был. Город, по которому ходить невозможно было без резиновых сапог, стоящий на болоте, сейчас это современный город. По Каспийской проблеме проводили в Актау саммит с президентами, такие набережные по полтора километра… Просто душа радуется. Город Уральск – небольшой, он преобразился сейчас. Актобе растет такими темпами, невозможно представить. Костанай – совершенно преобразился. Город другим стал. Также недавно посмотрел развитие Петропавловска: готовя региональную встречу, много там сделали. Восточный Казахстан, Усть-Каменогорск, растет. И Алматы - какая стала, какая была. Действительно, глядя на Астану, все стараются походить".

Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в Казахстане. 27 декабря президент Казахстана провел встречу с представителями отечественных средств массовой информации и ответил на вопросы журналистов. Так, глава государства прокомментировал вопросы о досрочных выборах в стране, рассказал об экономике и раскрыл некоторые секреты политики.

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