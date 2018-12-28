Назарбаев рассказал об особом вопросе отношений между соседними странами
Президент давно ждал встречи между главами стран Центральной Азии.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, что он давно ждал встречи между главами стран Центральной Азии, передает Zakon.kz.
"С самого начала этого года мы председательствовали в Совбезе ООН, с 18 января. Параллельно проводили встречу с президентом США, прошли очень успешные переговоры. Потом, если вы помните, очень важно для меня, я очень этого хотел, прошла встреча глав нашего региона Центральной Азии. Давно это не получалось. Прошла консультативная встреча глав государств, где договорились, что такие встречи будут постоянно. В следующем апреле встреча пройдет в Ташкенте. Это особый вопрос отношений между соседями.
Шестой съезд мировых религий... Казахстан - это то место, где религиозные лидеры могут поговорить о важных вопросах, о цивилизации в целом, о взаимоотношениях, на шестом съезде были приняты хорошие решения. Решили седьмой съезд сделать в 2021 году опять у нас, в Астане.
Аральский форум провели впервые, и Каспийский саммит, очень важный. Я очень активно работал 20 лет, чтобы такая встреча состоялась. Наконец, конвенцию в Актау подписали, сделали Каспийское море морем дружбы, взаимопонимания и экономических контактов и сотрудничеств".
Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в Казахстане. 27 декабря президент Казахстана провел встречу с представителями отечественных средств массовой информации и ответил на вопросы журналистов.
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