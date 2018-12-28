Назарбаев рассказал об особом вопросе отношений между соседними странами

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, что он давно ждал встречи между главами стран Центральной Азии, передает Zakon.kz.

Шестой съезд мировых религий... Казахстан - это то место, где религиозные лидеры могут поговорить о важных вопросах, о цивилизации в целом, о взаимоотношениях, на шестом съезде были приняты хорошие решения. Решили седьмой съезд сделать в 2021 году опять у нас, в Астане.

Аральский форум провели впервые, и Каспийский саммит, очень важный. Я очень активно работал 20 лет, чтобы такая встреча состоялась. Наконец, конвенцию в Актау подписали, сделали Каспийское море морем дружбы, взаимопонимания и экономических контактов и сотрудничеств".