Сагинтаев: Потребители должны почувствовать новые тарифы

С 1 января 2019 года снижение розничных цен на газ для населения: в Атырауской области составит на 1,35%, в Кызылординской области составит на 1,32%.

Тарифы на услуги КСК, вывоз мусора и лифтовых услуг снижены во всех регионах. Об этом на заседании правительства рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

Теперь тарифы выглядят следующим образом:

• На услуги КСК снижение от 2,2% (Павлодарская область) до 20% (Жамбылская область).

• На услуги вывоз мусора снижение от 1% (Актюбинская область) до 24,7% (Павлодарская область).

• На лифтовые услуги снижение от 3% (Мангистауская область) до 50% (Туркестанская область).

"Вместе с этим, министерством совместно с АО "КазТрансГаз Аймак" достигнута договоренность по снижению розничных цен на газ для населения Атырауской и Кызылординской областях. Так, с 1 января 2019 года снижение розничных цен на газ для населения: в Атырауской области составит на 1,35% (с 7,26 до 7,17 тг/м3), в Кызылординской области составит на 1,32% (с 18,91 до 18,66 тг/м3)", - сообщил он.

Премьер-министр попросил с 1 января взять на контроль вопрос тарифов, чтобы потребители почувствовали, что платят по новым тарифам. Он также обратил внимание министра, что в следующем году при расчете коридора инфляции министерство должно учитывать тарифы субъектов естественных монополий и выяснить удельный вес.

Татьяна Ковалева, Астана

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