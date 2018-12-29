Доллар вырос еще на 3 тенге на торгах
Cредневзвешенный курс доллара США составил 383,46 тенге.
Фото : Zakon.kz29 декабря 2018, 11:28
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс доллара США составил 383,46 тенге за доллар, объем торгов – 37,1 млн долларов.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5267 тенге за рубль, объем торгов – 15 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 382-385,5 тенге, евро - 435-440 тенге, рос.рубля - 5,5-5,55 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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