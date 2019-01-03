Самые громкие ЧП новогодних праздников

Какие негативные события обсуждали казахстанцы в праздничные дни.

Несмотря на всеобщее ликование от встречи Нового года, праздничные дни в Казахстане и в мире были омрачены рядом чрезвычайных происшествий, вызвавших большой общественный резонанс. О самых громких из них решил напомнить Zakon.kz.

Смерть актрисы в ДТП в Алматы

Одним из самых обсуждаемых происшествий в эти дни стало смертельное ДТП произошедшее рано утром 29 декабря, на пересечении Абая-Сейфуллина. Автомобиль Mersedes Gelandewagen протаранил Mitsubishi Galant, в результате чего погибли три человека – водитель и две его пассажирки. Среди них и известная казахстанская актриса театра и кино Шолпан Елгезекова. Кроме того, по информации пресс-службы Минкульта, вместе с погибшей в машине находилась еще одна артистка - Айзада Сатыбалдиева, которая была доставлена реанимацию в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, опубликовавших видео в Instagram в группе kris_p_brothers, практически сразу после ДТП к месту происшествия подъехала автомашина, на которой водитель Gelandewagen и его пассажиры с места скрылись. Снявший видео сообщает, что Mercedes Gelandewagen проехал на красный свет и врезался в машину, в которой находилась актриса.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, сотрудники отдела розыска водителей, скрывшихся с места происшествия после ДТП, практически сразу установили личность владельца автомашины, однако вследствие того, что он скрывался, задержать его удалось не сразу. Также в полиции сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК - Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены необходимые экспертизы.

Неоднозначный креатив от преподавателя Академии МВД

Также в казахстанском обществе широко обсуждалось видео, записанное 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД, где заместитель начальника первого курса выступил с необычной поздравительной речью перед курсантами.

"Дорогие братья, поздравляю вас с 2019 годом. Желаю нашей братве процветания, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам Антибиотика... Мы братва, грубо говоря - банда. Процветания Казахстану и нашим семьям", - говорится в видеозаписи.

Однако руководство МВД столь креативный подход не оценило и провело служебную проверку

В итоге решением дисциплинарной комиссии заместитель начальника первого курса Карагандинской академии Тастайбеков А.Р. был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу полицейского, а его непосредственных руководителей и руководство учебного заведения привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Групповая драка с убийством в Караганде

Большой резонанс также вызвала групповая драка со смертельным исходом в Караганде. Конфликт между двумя компаниями молодежи произошел в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим". В результате один человек погиб, еще трое получили ножевые ранения. В мессенджерах и социальных сетях стала активно распространяться недостоверная информация об этом конфликте, в частности о том, что погибли два человека, и конфликт возник на межнациональной почве.

В прокуратуре Карагандинской области данную информацию опровергли, обратив внимание на то, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей.

Позже областной полицией были опубликованы данные задержанных участников драки со смертельным исходом. А затем в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области сообщили и о состоянии пострадавших. По информации ведомства двое мужчин 1991 года рождения поступили в больницу с колото-резаными ранами ног и на данный момент находятся на амбулаторном лечении. Еще один парень 1992 года рождения доставлен в больницу с колото-резаной раной грудной клетки справа и после необходимой медицинской помощи переведен из реанимации в экстренное отделение. Состояние его здоровья оценивается как стабильное.

Последствия праздничного салюта в Актобе

Также в СМИ широко обсуждалась новость о последствиях праздничных фейерверков в Актобе. В новогоднюю ночь в городе из-за фейерверков были ранены несколько человек и врачи получили 15 вызовов по этому поводу. А один 30-летний мужчина с празднования Нового года попал в реанимацию - в его руке взорвалась петарда.

"Скорая" добралась за 9 минут. 30-летний актюбинец на балконе собирался запустить фейерверк. Но не успел - петарда взорвалась у него в руках. Пострадавший поступил в областную больницу скорой помощи. Состояние тяжелое. С правой руки вырвано мясо, повреждены пальцы. Получен травматический шок", - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

До сих пор весь мир следит за проведением спасательных работ в российском Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома.

По последним данным, погибли 37 человек. Судьба еще четверых до сих пор не известна. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Взрывом уничтожены 48 квартир.

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. На месте обрушения сотрудники экстренных служб продолжают работу по разбору завалов и спасению людей.

Теракт в Германии

Не остался без внимания общества инцидент произошедший на западе Германии, где в новогоднюю ночь 50-летний мужчина умышленно давил людей на машине.

Уточняется, что водитель несколько раз попытался на своем автомобиле наехать на прохожих в разных местах - сначала в городе Боттроп, затем в Эссене (оба - федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). В Боттропе он направил машину сначала на случайного прохожего, затем наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана.

"Пострадали как минимум четыре человека", - отметили в полиции.

Впоследствии мужчина отправился в Эссен, где направил свою машину на людей, стоявших на автобусной остановке.

Злоумышленник задержан. В полиции исходят из того, что мотивом его действий была ксенофобия, поскольку во время задержания с его стороны прозвучали высказывания соответствующего характера. Кроме того, у правоохранительных органов есть информация о психическом заболевании мужчины.

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