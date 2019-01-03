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В канун Нового года в Казахстане родилось 618 детей

Больше всего малышей появилось в Алматы.

Фото : из открытых источников3 января 2019, 18:42

В канун Нового 2019 года в Казахстане родилось 618 детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Лидером по количеству новорожденных является г. Алматы. Здесь в последний день прошлого года на свет появились 106 малышей. Далее идут Алматинская область - 66, Жамбылская область - 57, г. Астана - 51, Атырауская область – 46, Карагандинская область – 44 ребенка.

Стоит отметить, что 31 декабря 2017 года в Казахстане родилось 768 детей.


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