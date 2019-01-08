В Казахстане утверждены правила регистрации цен

Регистрация цен осуществляется специалистами территориальных органов статистики.

Приказом председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 26 декабря 2018 года утверждены Правила регистрации цен, сообщает Zakon.kz.

Регистрация цен осуществляется специалистами территориальных органов статистики, за которыми закрепляется определенное количество товаров (услуг) и базовые объекты, где фиксируются цены (тарифы).

Регистрация цен проводится непосредственно в местах реализации товара, оказания услуги.

Наблюдаются цены (тарифы), оплаченные (действующие) в день проведения регистрации, включая налоги. Фиксируется любое изменение цен, либо их новый уровень, вызванный ценообразующими факторами и другими причинами. При регистрации не учитывается отклонение в ценах и тарифах за счет изменения качества или количества (объема стандартной единицы).

Цены на товары фиксируются специалистами путем обхода базовых объектов и считывания их с ярлыка (ценника), при необходимости проводятся консультации с работниками базовых объектов или опрос продавцов на рынках.

Регистрация цен на услуги осуществляется путем обхода базовых объектов, в которых цены (тарифы) фиксируются на основе размещенных прейскурантов (услуги парикмахерских и салонов красоты, посещение бани, химическая чистка и другие), или проводится опрос лиц, оказывающих платные услуги (ремонт обуви, ремонт бытовой техники, подгонка одежды, изготовление ключей и другие).

На отдельные виды товаров и платных услуг цены регистрируются через интернет (услуги пассажирского железнодорожного и воздушного транспорта, сотовой связи, отдельные виды медицинских услуг и другие) или по телефону. При получении ценовой информации по телефону, специалисты периодически (раз в квартал) посещают базовые объекты с целью поддержания личных контактов с их сотрудниками и для недопущения ошибок при выборе ими товаров (услуг) - представителей при определении цены, а также чтобы удостовериться в сопоставимости спецификаций отобранных товаров (услуг) -представителей.

В организации, для которых характерно установление цен на длительный период времени (санатории, медицинские и образовательные учреждения, организации, оказывающие ритуальные услуги, и другие), направляются официальные письма с просьбой предоставления информации о ценах на оказываемые услуги. Цены фиксируются на основе предоставленных прейскурантов.

Для контроля достоверности данных специалисты не реже одного раза в квартал посещают базовые объекты для подтверждения полученной ценовой информации.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги регистрируются на основе платежных документов (квитанций), выставляемых населению для оплаты за соответствующие виды услуг. При изменении тарифов, их новый уровень подтверждается приказами государственных органов, осуществляющих руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, и организаций, оказывающих эти виды услуг.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (3 января).

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