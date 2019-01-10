На карте Алматы появился базар имени Илона Маска
Речь идет не о новых названиях микрорайонов.
Некоторые изменения внесены в карты Алматы, передает Zakon.kz.
И речь идет не о новых названиях микрорайонов, которые поменялись решением акимата и маслихат Алматы VІ созыва.
Пользователи интернета нашли на карте города в Google Maps Зеленый базар имени Илона Маска. Переименованы и другие объекты.
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В настройках карт Google есть функция изменить название и любой желающий может внести изменения.
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