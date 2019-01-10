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На карте Алматы появился базар имени Илона Маска

Речь идет не о новых названиях микрорайонов.

Фото : из открытых источников10 января 2019, 09:46

Некоторые изменения внесены в карты Алматы, передает Zakon.kz.

И речь идет не о новых названиях микрорайонов, которые поменялись решением акимата и маслихат Алматы VІ созыва.

Пользователи интернета нашли на карте города в Google Maps Зеленый базар имени Илона Маска. Переименованы и другие объекты.

ЖК Гаухартас имени Рекардо Милоса

Район имени Сталина

Памятник Рикардо Джандосову

Средняя школа №17 имени Investor Bablone

Представительство ООО "ВКонтакте"

Святилище Механикус "Алматинский индустриальный колледж"

Лингвистическая гимназия №15 имени Аскета Величайшего

В настройках карт Google есть функция изменить название и любой желающий может внести изменения.


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