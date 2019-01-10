В 2018 году из Казахстана депортировали 58 иностранцев-радикалов

Меры предпринимались силами КНБ, Погранслужбы, МВД.

В 2018 году силовые структуры Казахстана выявили и депортировали 58 иностранных граждан, имеющих причастность к радикальным течениям. Об этом 10 января на брифинге в МИД, посвященном гуманитарной операции "Жусан" в Сирии рассказал начальник департамента КНБ, генерал-майор Нацбезопасности Бакытбек Рахымбердиев, передает корреспондент Zakon.kz.

"В течение прошлого года мы совместно с другими государственными органами, в первую очередь, пограничной службой, органами внутренних дел при попытке въезда в страну либо уже на ее территории выявили и депортировали в соответствующие государства 58 иностранных граждан, которые имели какую-то причастность к радикальным течениям", - рассказал Бахытбек Рахымбердиев.

В министерстве иностранных дел представители дипкорпуса и Комитета Нацбезопасности отчитались о проведенной 6 января казахстанскими военными и дипломатами уникальной гуманитарной операции "Жусан". В результате нее 47 граждан Казахстана, включая 30 детей, были возвращены на родину. Операция была проведена по личному поручению главы государства.

Татьяна Ковалева, Астана

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