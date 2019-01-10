Экс-премьер-министру Кыргызстана предъявили обвинение по делу о музее

Была завышена стоимость расходных материалов, которые завезла и использовала компания Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH, – сумма составила 3 миллиона 785 тысяч 600 сомов.

ГКНБ в последний день 2018 года, 31 декабря, предъявил бывшему премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову обвинение по ст. 303 ч. 2 УК "Коррупция, повлекшая тяжкие последствия" – по капитальному ремонту Исторического музея, сообщает delo.kg.

В 2016 году, как установило следствие, правительство КР и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) подписали протокол о полной реконструкции Государственного исторического музея, включая создание новой экспозиции. По договоренности, турецкая сторона должна была выделить в течение трех лет грант в 15 миллионов долларов.

"Однако из-за необоснованного вмешательства в реконструкцию музея со стороны экс-руководителя аппарата президента КР Сапара Исакова и других должностных лиц и требования ими завершения работ до 31 августа 2017 года турецкая сторона отказалась от выполнения дальнейших работ, в результате чего реконструкцию музея пришлось проводить за счет привлечения дополнительных средств республиканского бюджета на сумму 1 миллиард 520 миллионов 309 тысяч 404 сомов", – поясняет пресс-служба.

Из этих грантовых средств более 4 миллионов долларов ушло на ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории музея. После этого, сообщает пресс-служба ГКНБ, Сапар Исаков в 2017 году, создав устойчивую противоправную связь с отдельными лицами, в нарушение законодательства страны без проведения процедур госзакупок привлек к созданию новой экспозиции музея немецкую компанию Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH. В результате эта компания поставила экспонаты и оборудование, не соответствующие концепции музея, утвержденной Министерством культуры КР, – технику для кафетерия, две скульптуры лошадей, инсталляцию из 59 стволов деревьев, подиум и постамент. Все это – на общую сумму 55 миллионов 593 тысячи 772 сома.

Кроме того, была завышена стоимость расходных материалов (клей, бумажный скотч, силиконовый шланг, перчатки, слесарный молоток, сверло, мусорные мешки и т. д.), которые завезла и использовала компания Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH, – сумма составила 3 миллиона 785 тысяч 600 сомов.

Вдобавок ущерб от курсовой разницы из-за незаконного заключения договора с немецкой компанией в евро, а не в национальной валюте составил 42 миллиона 311 тысяч 428 сомов.

Таким образом, как отмечает ГКНБ, от преступных действий Сапара Исакова и других должностных лиц государству причинен ущерб на общую сумму 101 миллион 690 тысяч 800 сомов. При этом реконструкция музея к настоящему времени так и не завершилась.

Ранее ряд должностных лиц во главе с Сапаром Исаковым, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства в $111 миллионов 252 тысячи 797.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!