Пьяного полицейского за рулем служебного авто уволили

К строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.

Сотрудник полиции подполковник Сексенбаев уволен из органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

5 января в соцсетях было распространено видео, на котором полицейского обвиняют в совершении ДТП на служебном авто в нетрезвом состоянии.

"По результатам служебного расследования начальник отдела местной полицейской службы Управления полиции города Тараз подполковник полиции Сексенбаев У. уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины, выразившееся в совершении дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

Также, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители МПС ДП Жамбылской области и Управления полиции Тараза.

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