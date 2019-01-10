Пьяного полицейского за рулем служебного авто уволили
К строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.
Фото : azh.kz10 января 2019, 20:40
Сотрудник полиции подполковник Сексенбаев уволен из органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.
5 января в соцсетях было распространено видео, на котором полицейского обвиняют в совершении ДТП на служебном авто в нетрезвом состоянии.
"По результатам служебного расследования начальник отдела местной полицейской службы Управления полиции города Тараз подполковник полиции Сексенбаев У. уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины, выразившееся в совершении дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.
Также, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители МПС ДП Жамбылской области и Управления полиции Тараза.
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