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Украина не направляла России соболезнования по Магнитогорску

Последний раз украинское правительство направляло соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением самолета, когда погибли 178 человек.

Фото : © РИА Новости / Пресс-служба Президента России/Илья Московец/TACC11 января 2019, 08:20

Украина не направляла в России официальные соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Украинские новости".

Издание направило в Министерство иностранных дел Украины запрос, направляли ли государственные органы Украины руководству РФ либо другим официальным и региональным государственным структурам официальные соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.

"Официальные соболезнования руководству Российской Федерации в связи с трагедией в городе Магнитогорск (Российская Федерация) от имени государственного руководства Украины не посылались", - говорится в ответе за подписью директора Департамента противодействия угрозам со стороны РФ Андрея Плахотнюка.

Издание также добавило, что последний раз украинское правительство направляло официальные соболезнования президенту республики Индонезия в связи с крушением самолета авиакомпании "Lion Air" 31 октября 2018 года, когда погибли 178 человек.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

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