Судмедэксперт рассказал о смерти Тена

Специалист рассказал о характере ран, которые получил Денис Тен перед смертью.

Судмедэксперт, оформлявший заключение о смерти фигуриста Дениса Тена, выступил в ходе главного судебного разбирательства, которое проходит в пятницу в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

По словам специалиста Азиза Ибрахимова, спортсмен скончался от кровопотери вследствие нанесенного колото-резаного ранения.

"В ходе проведения экспертизы у Дениса Тена были установлены две колото-резанные раны. У него был отек мозга, малокровие внутренних органов. Смерть была зафиксирована в 17.30", — заявил Ибрахимов.

На вопрос адвоката, может ли выжить человек после таких ранений, эксперт ответил, что точного ответа на этот вопрос нет, потому что у каждого человека все индивидуально.

"В некоторых случаях у человека может наступить шок уже на первой минуте. В случае с потерпевшим, у него были такие повреждения, что кровь быстро вытекла наружу", — отметил Ибрахимов.

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