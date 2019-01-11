Судмедэксперт рассказал о смерти Тена
Специалист рассказал о характере ран, которые получил Денис Тен перед смертью.
Фото : © AFP 2018 / STEPHANE DE SAKUTIN11 января 2019, 18:19
Судмедэксперт, оформлявший заключение о смерти фигуриста Дениса Тена, выступил в ходе главного судебного разбирательства, которое проходит в пятницу в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
По словам специалиста Азиза Ибрахимова, спортсмен скончался от кровопотери вследствие нанесенного колото-резаного ранения.
"В ходе проведения экспертизы у Дениса Тена были установлены две колото-резанные раны. У него был отек мозга, малокровие внутренних органов. Смерть была зафиксирована в 17.30", — заявил Ибрахимов.
На вопрос адвоката, может ли выжить человек после таких ранений, эксперт ответил, что точного ответа на этот вопрос нет, потому что у каждого человека все индивидуально.
"В некоторых случаях у человека может наступить шок уже на первой минуте. В случае с потерпевшим, у него были такие повреждения, что кровь быстро вытекла наружу", — отметил Ибрахимов.
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