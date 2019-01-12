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Макгрегор заявил, что просил Хабиба "перестать ныть" во время боя

Ирландец отметил, что сам должен был предъявлять претензии рефери в первом раунде.

Фото : Коллаж © L!FE. Фото © Instagram/thenotoriousmma/khabib_nurmagomedov12 января 2019, 16:12

Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов во время боя с ним постоянно предъявлял претензии судье, пишет Лайф.

Ирландец в своем "инстаграме" опубликовал видео, на котором он ссорится с американским боксером Полом Малиньяджи и просит его "перестать ныть". По словам Макгрегора, то же самое он говорил Нурмагомедову после третьего раунда.

— То же самое я сказал Хабибу после окончания третьего раунда. Он жаловался судье в каждом раунде, даже в четвертом, находясь в партере. Если кто-то и должен был предъявлять рефери претензии, то это я в первом раунде. Хабиб держал меня четыре минуты за ноги при нулевой активности, — написал он.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

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