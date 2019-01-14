Больше половины американцев высказались против стены на границе с Мексикой

Также, по мнению 55% участников исследования, ответственность за частичную приостановку работы правительства лежит на президенте Дональде Трампе

Большая часть американцев не поддерживает строительство стены на границе между США и Мексикой. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного в период с 10 по 11 января службой SSRS по заказу телекомпании CNN, передает ТАСС.

Согласно полученным данным, 56% участников социологического исследования заявили, что не считают нужным возводить стену на всей протяженности границы между США и Мексикой. Поддерживают эту меру 39% респондентов, воздержались от ответа - 5%.

Для сравнения, в январе 2018 года за строительство барьера выступили 35% респондентов, против - 62%.

Участников последнего исследования также спросили, кого, по их мнению, в большей степени следует винить за частичную приостановку работы правительства США, которая продолжается уже более трех недель. 55% респондентов полагают, что ответственность лежит на президенте Дональде Трампе, 32% считают, что на демократах в Конгрессе. При этом 9% заявили, что виноваты и американский лидер, и демократы, а 1% ответивших сказали, что ни одна из сторон не несет ответственность.

Опрос был проведен сотрудниками SSRS среди 848 жителей США по телефону.

С 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать на эти цели $5,7 млрд.

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