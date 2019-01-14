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В Шымкенте "запахло весной"

Столбики термометров показали +13 градусов.

Фото : otyrar.kz14 января 2019, 06:20

На старый Новый год погода преподнесла жителям Шымкента сюрприз. Столбики термометров днем показали +13 градусов, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Жители Шымкента уже с такой погодой смирились, но есть и те, кто надеется и ждет снега. Так, к примеру, журналист Марина Низовкина в своих постах всё просит и просит снега и гололеда, просит мороза и пышных сугробов.

"Хочу снега и морозов! Гололеда! Даже обещаю не писать гадости и критику в адрес тех, кто не будет очищать дороги от снега и льда. Торжественно обещаю не замечать нечищеные улицы! В общем, снега бы, а то в футболке я не очень выгляжу", - пишет Марина.

Многие жители также снимают видео о погоде в Шымкенте. В одном из них автор описал погоду следующими словами: "Весна напала с тыла".

К слову, погода радовать шымкентцев теплом еще будет, но уже к концу января обещают морозы.


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