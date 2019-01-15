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Двухметровый защитник забросил самую быструю шайбу "Барыса" в сезоне

Сведберг - самый высокий игрок КХЛ.

Фото : ХК "Барыс"15 января 2019, 20:31

Шведский защитник Виктор Сведберг забросил самую быструю шайбу "Барыса" в текущем сезоне, передает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас "Барыс" на своем льду принимают московский "Спартак". Счет в матче был открыт на 29-й секунде - отличился Сведберг, который с ростом в 204 сантиметра является самым высоким игроком КХЛ.

Ранее "Барыс" дважды забивал на 39-й секунде: 29 сентября форвард Патрис Кормье отличился в гостевом матче с рижским "Динамо" (7:3), а 15 января защитник Алексей Маклюков поразил ворота "Куньлуня" (1:3) в домашней игре.


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