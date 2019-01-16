Как обстоят дела в "сонных" Калачах, рассказал районный аким

Порядка 360-ти человек сейчас проживают в Калачах.

Не всех жителей некогда "сонного" села в Акмолинской области удалось переселить. Некоторые семьи отказываются сменить место жительства из-за неопределенности квартирного вопроса. Об этом в интервью BNews.kz рассказал аким Есильского района Талгат Ерсеитов.

"Порядка 360-ти человек сейчас проживают в Калачах. Не все хотели уезжать, часть осталась. Дважды в год при участии специалистов управления здравоохранения организуются выезды туда. Бригада врачей полностью обследует жителей. Пока всё нормально", - сказал Ерсеитов.

В Калачах и сейчас находится акимат сельского округа, работают начальная школа и фельдшерско-акушерский пункт. В соседнем посёлке Красногорский, некогда тоже "сонном", в настоящее время остались 16 семей.

"Их нужно переселить, нам необходимо проводить с ними работу. Из 16-ти две семьи переезжать категорически отказываются, остальные согласны. Здесь вопрос в том, каким образом они видят свой переезд. На каких условиях. Кто-то хочет, чтобы им выплатили компенсацию (причём суммы варьируются в довольно-таки серьёзном диапазоне. – прим. авт.). Кто-то хочет, чтобы им на новом месте предоставили жильё сразу в частную собственность. Эти правовые моменты отрабатываются", - отметил аким района.

Талгат Ерсеитов подчеркнул: вопрос на стадии обсуждения на уровне руководства области. Он также ответил на вопрос, что стало с четырьмя недостроенными домами, возведение которых было начато в разгар "сна" в Калачах.

"В посёлке Калачи стоят 4 недостроенных двухквартирных дома, строительство которых было начато. Честно говоря, это не по-хозяйски, чтобы бюджетные деньги оказались выброшенными на ветер. Поэтому принято решение руководством области, мы его реализовали. Четыре дома за счёт средств хозяйствующих субъектов были восстановлены полностью. В эти 8 квартир для улучшения бытовых условий перехали оставшиеся калачинцы", - пояснил Талгат Ерсеитов.

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