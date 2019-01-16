Спиртные напитки, ГСМ, БАД задержали пограничники

Различные товары в больших объемах пытались провезти через казахстанскую границу.

Пограничники пресекли попытки провоза через рубежи страны различных товаров и веществ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу ПС КНБ РК.

Cтражи рубежей нашей Родины от подразделения пограничного контроля "Тажен авто" Бейнеуского пограничного отряда задержали гражданина Узбекистана 1994 года рождения. При досмотре его личного автотранспорта "Daewoo Nexia" в багажном отсеке обнаружены бутылки вина "Золотая Бухара" в количестве 18 л без сопроводительных документов. Задержанный товар передан сотрудникам таможенной службы.

В подразделении пограничного контроля "Кордай авто" Кордайского пограничного отряда пограничники задержали гражданина Кыргызстана пытавшего на личной автомашине "Меrcedes Benz 230" вывезти из нашей страны без сопроводительных документов 520 литров бензина АИ-92.

Горючее вещество передано сотрудникам Управления государственных доходов Кордайского района по акту.

В подразделении пограничного контроля "Жибек жолы авто" Сарыагашского пограничного отряда задержан 39-летний гражданин Узбекистана, следовавший в пешем порядке из Казахстана на Родину.

"В ходе пограничного контроля специально обученная служебная собака дала обозначение, было принято решение провести личный досмотр, в результате которого в нижнем белье обнаружено средство растительного происхождения со специфическим запахом марихуана высушенная 14,2556 грамм. Задержанным занялись сотрудники отдела внутренних дел по Сарыагашскому району",– заключили в ПС КНБ РК.

В подразделении пограничного контроля "Ауыл железнодорожный" отдельного контрольно-пропускного пункта "Семей" при досмотре железнодорожного состава №301 с сообщением "Новосибирск-Алматы" были выявлены в купе проводника, в багажном отсеке 20 наименований биологические активных добавок общим весом 40 кг, принадлежащие проводнику поезда – 46-летнему казахстанцу без каких-либо документов на ввоз и реализацию на территории республики.

Задержанного вместе с его препаратами передали сотрудникам службы экономических расследований ДГД по ВКО.

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