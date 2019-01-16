С казахстанской стороны во встрече также принял участие управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Председатель Конституционного Совета Кайрат Мами принял президента Международной ассоциации по судебному администрированию Марка Биира, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС.

С казахстанской стороны во встрече также принял участие управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

На встрече К. Мами ознакомил зарубежного гостя с деятельностью Конституционного Совета по обеспечению верховенства Основного закона, а также с основными направлениями конституционной реформы, проведенной в Казахстане в 2017 году, в том числе касающимися особого правового режима в Международном финансовом центре "Астана".

Кроме того, стороны обсудили вопросы организации и проведения в Астане в сентябре текущего года совместного форума Международной ассоциации судей (МАС) и Международной ассоциации по судебному администрированию (МАСА).

Союз судей Казахстана вступил в МАС в качестве экстраординарного члена в 2004 году, а в 2011 году стал полноправным членом этой авторитетной международной структуры. С 2016 года Казахстан участвует в работе МАСА.

Иностранный гость проинформировал о деятельности МАСА, направленной на консолидацию международного судебного сообщества для решения общих задач, стоящих перед национальными судебными системами.

Подводя итоги, К. Мами поблагодарил зарубежного коллегу за большой интерес к проводимым в Казахстане правовым реформам и выразил уверенность в успешном продолжении сотрудничества в сфере утверждения принципов верховенства права.

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