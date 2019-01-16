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Мами принял президента Международной ассоциации по судебному администрированию

С казахстанской стороны во встрече также принял участие управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Фото : п/служба16 января 2019, 15:38

Председатель Конституционного Совета Кайрат Мами принял президента Международной ассоциации по судебному администрированию Марка Биира, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС.

С казахстанской стороны во встрече также принял участие управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

На встрече К. Мами ознакомил зарубежного гостя с деятельностью Конституционного Совета по обеспечению верховенства Основного закона, а также с основными направлениями конституционной реформы, проведенной в Казахстане в 2017 году, в том числе касающимися особого правового режима в Международном финансовом центре "Астана".

Кроме того, стороны обсудили вопросы организации и проведения в Астане в сентябре текущего года совместного форума Международной ассоциации судей (МАС) и Международной ассоциации по судебному администрированию (МАСА).

Союз судей Казахстана вступил в МАС в качестве экстраординарного члена в 2004 году, а в 2011 году стал полноправным членом этой авторитетной международной структуры. С 2016 года Казахстан участвует в работе МАСА.

Иностранный гость проинформировал о деятельности МАСА, направленной на консолидацию международного судебного сообщества для решения общих задач, стоящих перед национальными судебными системами.

Подводя итоги, К. Мами поблагодарил зарубежного коллегу за большой интерес к проводимым в Казахстане правовым реформам и выразил уверенность в успешном продолжении сотрудничества в сфере утверждения принципов верховенства права.


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