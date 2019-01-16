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Байбек о движении по Аль-Фараби: Ехал спокойно, без пробок

15 января в Алматы на Аль-Фараби, Саина и восточной объездной автомобильной дороге снизили скорость с 80 до 60 км/ч.

Фото : из открытых источников16 января 2019, 17:41

Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал о поездке по проспекту Аль-Фараби, передает Zakon.kz.

О своих впечатлениях он поделился во время выступления на выездной внеочередной сессии маслихата города Алматы

"Я сегодня в два часа поехал по Аль-Фараби. Спокойно, без нервов. Ни в одном месте не было пробки. От Достыка и до Аскарова. Никаких лихачей, спокойно ехали, без остановки. Это всего 2-3 минуты, и столько разговоров. По улицам ежедневно передвигаются порядка 700 тысяч автомобилей, средняя скорость в часы пик составляет 19 км/ч, когда в городах, подобных Алматы, эта скорость больше в полтора раза. Мы будем к этому идти", – сказал он.

15 января в Алматы на Аль-Фараби, Саина и восточной объездной автомобильной дороге снизили скорость с 80 до 60 км/ч.


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