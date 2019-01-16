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Краснокнижное животное удерживал у себя дома житель ВКО

Архара поймали в дикой природе и пытались скрестить с домашними овцами, чтобы улучшить породу.

Фото : express-k.kz16 января 2019, 22:41

В Восточном Казахстане освободили краснокнижного архара, которого удерживал один из жителей Зайсанского района. Редкое животное едва не погибло: его, вероятно, морили голодом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Про измождённого пленника лесникам сообщил местный участковый. Архара поймали в дикой природе и пытались скрестить с домашними овцами, чтобы улучшить породу. По словам сотрудников природоохранной полиции, спасенному животному около шести лет. Сколько времени его держали в неволе, неизвестно. Сейчас жизни архара ничто не угрожает – его отправили на передержку в усть-каменогорский зоопарк. На волю его выпускать пока не будут.

- Усть-Каменогорский зоопарк приложил максимум усилий для того, чтобы сохранить ему жизнь. Ну, он сейчас, конечно, не в таком виде прекрасном, но я полагаю, что люди стараются для того, чтобы вывести его все же и продолжить ему здесь и жизнь, - рассказал замначальника оперативного отряда лесного и охотничьего хозяйства ВКО Василий Ткаченко.


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