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Первое в истории растение на Луне умерло

Фактором, погубившим росток, называют наступление лунной ночи - минус 170 градусов по Цельсию.

Фото : China National Space Administration/Xinhua News Agency via AP17 января 2019, 07:31

Хлопковое семя, проросшее на борту китайского зонда Chang'e 4 на обратной стороне Луны, погибло. Об этом пишет Синьхуа.

Ученые утверждают, что не надеялись на длительный эксперимент с мини-биосферой Lunar Micro Ecosystem. Фактором, погубившим росток, называют наступление лунной ночи, когда температура поверхности естественного спутника Земли опускается до минус 170 градусов по Цельсию.

Помимо хлопчатника, на Луну были доставлены семена рапса, картофеля, и масличных культур, однако они не взошли.

Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.


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