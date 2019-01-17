Особенности онлайн автострахования

С начала года процесс оформления страховки для всех автомобилистов переносится в онлайн, а их страховые полисы находятся в единой страховой базе данных в электронной форме.

С 1 января 2019 года в стране вступил в силу новый закон об электронном страховании для автомобилистов. НСК стала одной из первых, кто предоставил возможность застраховаться онлайн, в связи с этим мы решили взять интервью у начальника отдела разработки и методологии продуктов компании Джана Абишева.

Подскажите, что принес с собой новый закон?

- Закон обеспечивает прозрачность и безопасность страховых операций, автоматизирует работу государственных структур и страховых компаний, а также позволит избавиться от серых полисов и мошенничества.

Теперь процесс оформления страховки для всех автомобилистов переносится в онлайн, а их страховые полисы находятся в единой страховой базе данных (ЕСБД) в электронной форме.

- Электронный формат страхования состоит из набора цифр и букв. Новый полис это просто набор символов, который хранится в ЕСБД. Клиент же просто получит уведомление о том, что он застрахован в виде смс или сообщения на почтовый адрес, где будет указан: уникальный номер страхового полиса и наименование компании, где он был приобретен и, по желанию клиента, второе смс от самой страховой компании, с указанием ФИО покупателя, период действия страховки, гос. номер автомобиля и иные сведения.

Основной идеей закона является полное упразднение бумажной формы страховых полисов и их замены на электронный формат.

– Как можно будет проверить наличие страховки, если нет физического документа?

Во-первых, отследить наличие страховки можно в личном кабинете нашего сайта или в мобильном приложении. В разделе "Полисы" видно все заключенные страховые договора, приобретенные в НСК – активные и закрытые. На сайте государственного кредитного бюро можно проверить наличие текущего страхового полиса по ИИН, уникальному номеру страхового договора и госномеру автомобиля.

Если же вы хотите ознакомиться со всей вашей историей страхования, можно выполнить вход по ЭЦП в другом разделе сайта ГКБ.

– А можно ли будет прийти к вам в офис и оформить страховку? И что делать тем, у кого уже имеется бумажный страховой полис?

Как и раньше, клиенты могут приехать к нам в офис, написать заявление о желании заключить договор и приобрести полис страхования. Единственная разница - не будет выдаваться бумажный документ страхового полиса. Автовладельцы, имеющие действительный страховой полис, могут спокойно ездить до конца срока его действия. Им также необязательно постоянно иметь его при себе – они уже занесены в ЕСБД, поэтому представители дорожной полиции могут проверить наличие страховки по ИИН водителя.

Для повышения лояльности наших клиентов на основании Закона мы предоставляем скидку на приобретение страхового полиса до 10% при покупке на сайте.

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