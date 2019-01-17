Почему санавиация сразу не вылетела за пострадавшими от браконьеров инспекторами

Родные самостоятельно решили доставить пострадавшего Ерлана Нургалиева в больницу.

В Службе санитарной авиации РК рассказали подробности организации медицинской помощи пострадавшим от нападения браконьеров инспекторов "Охотзоопрома" в Нуринском районе Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Сообщение о двух пострадавших охотоведах заповедной зоны в Нуринском районе, Карагандинской области поступило 14 января 2019 года от дежурного ЦОУ МВД г. Астана.

После уточнения информации по местонахождению пострадавших дежурному ЦОУ МВД г. Астана было сообщено о том, что ввиду погодных условий вылет воздушного судна санитарной авиации не представляется возможным. К пострадавшим была направлена бригада из ближайшего населенного пункта - сельской больницы п. Баршино, которая транспортировала их в стационар для оказания экстренной медицинской помощи.

В то же время как решался вопрос о направлении в п. Баршино узких специалистов на автомобиле, поступила информация о том, что из п. Баршино пострадавших забрали родственники на личном автотранспорте для дальнейшей транспортировки в Центральной районной больницы п. Коргальджино, о чем были поставлены в известность врач-координатор санитарной авиации г. Кокшетау и заместитель главного врача Центральной районной больницы п. Коргальджино. Для оказания необходимой помощи в Центральной районной больнице были собраны специалисты, подготовлена палата интенсивной терапии, для оказания медицинской помощь была сформирована бригада специалистов из Акмолинской областной больницы №2 (г. Астана).

После поступления информации о том, что родственники пациента, минуя Центральную районную больницу п. Коргальджино, направились в Астану, навстречу была направлена бригада санитарной авиации. Пациент Нургалиев Е. был встречен на автотранспорте санитарной авиации 30 км от города Астаны и доставлен в Городскую больницу №1 г. Астана с предварительным оповещением специалистов.

Информация о случившемся появилась 14 января. 13 января около 18 часов в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" на территории Нуринского района Карагандинской области обнаружены 5 отстреленных туш сайгака. В ходе преследования было обнаружено два автомобиля марки Тоyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. В результате один инспектор получил колото-резанные раны и перелом челюсти, второй инспектор, получив черепно-мозговую травму. Первоначальную информацию о смерти одного из инспекторов опровергли. Позже все же стало известно, что Ерлан Нургалиев скончался в больнице. По данным Генпрокуратуры и МВД, личности подозреваемых установлены. Они - жители Кызылорды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!