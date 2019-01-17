Главы МИД и Минсельхоза РК обсудили инвестиции и экспорт

Оба ведомства усиливают координацию работы на инвестиционном и экспортном направлениях.

Вопросы продвижения экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции и привлечения инвестиций в агропромышленный сектор экономики страны обсудили заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев и министр иностранных дел Бейбут Атамкулов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы усиления взаимодействия в рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы.

С целью реализации стратегических задач, поставленных Главой государства в ежегодном Послании, в первую очередь в целях увеличения производительности труда в АПК и экспорта переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза, был рассмотрен ход выполнения Совместного Плана мероприятий между МИД и МСХ по вопросам привлечения иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс Казахстана и развития торговли до 2020 года. После детального рассмотрения данного Плана было принято решение об актуализации мероприятий в связи с усилением деятельности МИД РК в инвестиционном и экспортном направлении.

Особое внимание было уделено вопросам реализации инвестиционных проектов в секторе АПК, в частности, в области развития растениеводства, сборки сельскохозяйственной техники и оборудования, а также привлечению крупных ТНК для развития производства и переработки молока, молочной продукции и производства мяса.

Руководители Министерств акцентировали внимание на важности тесного взаимодействия в области сельского хозяйства с международными организациями, в частности, с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Исламской организацией по продовольственной безопасности, Организацией экономического сотрудничества и развития и другими.

Руководители ведомств договорились о проведении специальных тренингов по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли, в частности, по продвижению продукции агропромышленного комплекса нашей страны на зарубежных рынках для сотрудников посольств Казахстана в странах, представляющих экспортный интерес для отечественных аграриев.

Подчеркнута необходимость повышения информационного сопровождения экспорта сельхозпродукции, организации пресс-туров для иностранных СМИ и информационных кампаний по вопросам казахстанского АПК.

МИД и МСХ намерены ввести в практику регулярное проведение подобных встреч для усиления взаимодействия в продвижении экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции и привлечении инвестиций в агропромышленный сектор Казахстана.

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