Точное число вымирающих видов животных назвали экологи

Ученые решили использовать компьютерные модели, чтобы вычислить вероятность исчезновения того или иного представителя фауны и флоры по тому, как меняется ареал обитания, численность и что мешает распространению.

Свыше 600 видов животных, не включенных в Красную книгу, все же находятся на грани вымирания, подсчитали ученые, опубликовавшие статью в журнале Conservation Biology. Об этом пишет РИА Новости.

"Когда эксперты из Международного союза охраны природы обновляют Красную книгу, у них не всегда хватает времени на качественную обработку данных по всем 90 тысячам видов (входящих в нее. — Прим. ред.). Часто эта информация бывает устаревшей или просто некачественной. Это неизбежно приводит к тому, что они не замечают весомую часть вымирающих видов", — рассказывает Лука Сантини (Luca Santini) из Университета Неймегена (Нидерланды).

Примерно пять тысяч видов растений и животных, включенных в Красную книгу, находятся под прямой угрозой вымирания. Это число, как правило, постоянно растет, но порой усилия экологов и властей приводят к тому, что некоторые виды покидают список.

К примеру, два года назад экологи обнаружили, что численность тигров и снежных барсов в России и странах Азии выросла в несколько раз благодаря защите мест обитания больших кошек и активной борьбе с браконьерами. С другой стороны, каждый год сразу несколько видов птиц, беспозвоночных и амфибий полностью исчезают с лица Земли.

Сантини и его коллеги заметили, что состояние многих видов животных, которых они активно изучали, часто недооценивалось Красной книгой. Несмотря на резкое сокращение численности и уменьшение ареалов обитания, их занесли в категорию "уязвимых" видов, которым угрожает минимальная опасность вымирания.

Ученые решили использовать компьютерные модели, чтобы вычислить вероятность исчезновения того или иного представителя фауны и флоры по тому, как меняется ареал обитания, численность и что мешает распространению.

В целом "рейтинги вымирания", сформулированные экспертами Международного союза охраны природы, почти полностью совпали с предсказаниями Сантини и его коллег. Вместе с этим расчеты показали, что Красная книга значительно недооценивает общее число вымирающих видов — их оказалось на шесть сотен больше.

Отсутствие в списке ряда видов связано с двумя вещами. Во-первых, Красная книга обновляется достаточно редко, а животные в последние годы начали вымирать все быстрее. Во-вторых, статистические методы экспертов Международного союза охраны природы, как считают ученые, уже устарели.

По этой причине Сантини и его коллеги надеются, что экологи, работающие над списком, в ближайшее время возьмут на вооружение их методику. Как сообщили в пресс-службе Красной книги, ее эксперты согласны с этой идеей и планируют начать использование компьютерных и спутниковых карт ареалов обитания животных в самое ближайшее время.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!