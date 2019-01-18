На 6,7 млрд долларов отправили казахстанцы платежей и переводов за пределы страны

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество операций возросло на 57,1%, а сумма снизилась на 12,8% соответственно.

По итогам января-ноября 2018 года из Казахстана физическими лицами направлено 39,8 млн платежей и переводов денег на сумму 2 322,1 млрд тенге (6,7 млрд долларов). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество операций возросло на 57,1%, а сумма снизилась на 12,8% соответственно.

Подавляющий объем операций приходился на безвозмездные переводы денег - 777,1 млрд тенге, доля которых составила 33,5% от общего объема платежей и переводов денег из Казахстана.

На долю других платежей и переводов денег приходится:

- за товары 767,5 млрд тенге или 33,1% от общего объема, из которого 96,0% составляют платежи за потребительские товары, недвижимость 29,1 млрд. тенге или 3,8% и прочие 1,4 млрд тенге или 0,2%;

- переводы денег между своими банковскими счетами 340,5 млрд тенге (14,7% от общего объема);

- платежи за услуги 187,2 млрд тенге (8,1% от общего объема), из которых 71,5 млрд тенге (38%) относятся на оплату за профессиональные, научные и технические услуги, 32,5 млрд тенге (17,3%) за услуги образования, 28,7 млрд тенге (15,3%) за услуги гостиниц и ресторанов.

В разрезе валюты платежей на доллары США приходятся 59,4% от общего объема платежей, на российские рубли - 21,5%, евро - 12,5%, фунт стерлингов - 2,0%, тенге - 1,6% и прочие валюты - 3,1%.

Основные потоки исходящих платежей в разрезе стран приходятся на Россию, Турцию, США, Узбекистан, Швейцария и Китай, совокупная доля которых составляет 61,3%.

Страны - лидеры по направлениям платежей из Казахстана:

- по безвозмездным переводам – Россия (36,8%) и Турция (12,5%), из которых 15,3% отправлены нерезидентами из Казахстана;

- по переводу денег на собственные банковские счета в зарубежных банках – Швейцария (23,5%), Россия (13,8%), из которых 20,5% отправлены нерезидентами из Казахстана;

- по покупке ценных бумаг – Кипр (39,5%), Россия (20,2%) и США (11,2%);

- по предоставлению временной финансовой помощи (займы) – Германия (27,8%), Россия (26%);

- по погашению займа – Швейцария (54,1%).

За этот же период из других стран физическим лицами получено 1,8 млн платежей и переводов денег на сумму 637,5 млрд тенге (1,8 млрд долларов). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество увеличилось на 36,7%, а сумма операций снизилась на 23,5%.

Основной объем операций приходятся на безвозмездные переводы денег – 368,8 млрд тенге или 57,8% от общего объема платежей в Казахстан. На переводы денег между своими банковскими счетами пришлось - 11,2%, покупку ценных бумаг – 7,2%, платежи за услуги – 2,8%, платежи за товары – 2,4% и прочие платежи – 18,6%, соответственно.

В разрезе валюты платежей на доллары США приходится 64,5% от общего объема платежей, на российские рубли – 19,7%, евро – 7,3%, на прочие валюты – 8.5% (11 валют, в том числе тенге и фунт стерлингов).

Основные потоки входящих платежей в разрезе стран приходятся на Россию, Швейцарию, Республику Корея, США и Люксембург, совокупная доля которых составила 62%.

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