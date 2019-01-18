Как алматинцам начисляют оплату за отопление и горячую воду

Алматинские тепловые сети объяснили, почему стоимость "горячих" комуслуг меняется каждый месяц.

Ежемесячно плату за тепловую энергию в мегаполисе начисляют по дифференцированному тарифу, утвержденному Департаментом комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по городу Алматы, передает Zakon.kz.

Каждый месяц алматинцы видят в квитанциях разные ценники на горячую воду и отопление.

"В октябре дома потребляют меньше тепла в сравнении с более холодным временем года (декабрь, январь, февраль). На начисление также влияет и температура теплоносителя, отпускаемая с ТЭЦ в зависимости от погоды. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше температура теплоносителя в теплосетях. То есть, температура задается так, чтобы поддерживать необходимый градус тепла, согласно нормам, в самом помещении. Например, если по нормам в квартире должно быть плюс 20 градусов, то осуществляется подача в теплоносители температуры, соответствующей для поддержания нормы", – объяснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

К слову, санитарными нормами и правилами предусмотрено, что в жилых домах температура воздуха должна поддерживаться на уровне плюс 20 градусов по Цельсию. В детских садах, школах и больницах – плюс 22 градуса. В офисах – 18 градусов тепла. Всё, что превышает эти показателями, считается вне зоны комфорта, поэтому следует придерживаться норм СНИПов.

Соблюдая все нормы, коммунальщики поддерживают нужную температуру и тратят на это либо меньше, либо больше ресурсов. От того и цены разные. На то, сколько платят алматинцы за отопление и горячую воду, также влияет наличие или отсутствие счетчиков тепла.

Дома необорудованные приборами учета тепла

Плата за услуги по отоплению будет различаться в зависимости от месяца отопительного периода в соответствии с размерами плат, утвержденными антимонопольным комитетом, учитывая площадь отапливаемых помещений. К примеру, в октябре - 32 тенге за кв.м, а в январе, в самый холодный месяц, она составит 233,56 тенге за кв.м.

За горячее водоснабжение в таких домах также утверждена антимонопольным комитетом плата в отопительный период 432,6 тенге, в летний период 396,59 тенге за куб.м.

"Размер плат основан на нормах потребления коммунальных услуг для нужд отопления и горячего водоснабжения, нормы рассчитываются с учетом строительных норм и правил исходя из расчетных величин",– пояснили коммунальщики.

Дома оборудованные общедомовыми приборами учета тепла

Начисления выставляются с учетом фактического объема потребления тепловой энергии и теплоносителя для подачи отопления и горячего водоснабжения. При этом, каждый жилой дом индивидуален и расход тепловой энергии для поддержания внутри жилого помещения 20ºС для каждого дома разный, отсюда и цена на отопление и горячую воду у каждого жилого дома разная, в том числе зависит от месяца и периода потребления.

"Чем старше дом, тем хуже состояние теплоизоляции и выше его тепловые потери. Именно поэтому в домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии каждый месяц разное начисление как за 1 куб.м горячей воды, так и стоимости отопления от 1 кв.м жилой площади",– объяснили коммунальщики.

Сейчас стоимость Гкал для домов, оборудованных общедомовым прибором, составляет 4 907,89 тенге, которая также утверждена Департаментом комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по городу Алматы. Конечная плата будет зависеть от фактически потребленной тепловой энергии жилым домом.

По поручению Президента Казахстана антимонопольное ведомство провело оценку деятельности субъектов естественных монополий. В итоге, во всех регионах страны снижены тарифы. В частности, по Алматы тариф на газоснабжение снижен на 16%, теплоснабжение подешевело на 18%, вода и канализация на 10%, электроснабжение на 2,8%.

"Измененный тариф за теплоснабжение, который вступил в действие с 1 января 2019 года, отразится в квитанциях, которые потребители получат в феврале с учетом периода начисления по каждому дому. К примеру, если период начисления по дому, оборудованному прибором учета, с 10 декабря 2018 года по 9 января 2019 года, то в квитанции будет указано начисление за период с 10 декабря-31 декабря 2018 года по тарифу 2018 года и соответственно за период с 1-9 января 2019 года по новому сниженному тарифу 2019 года (расчет начислений делается за фактически оказанные услуги, то есть за потребление декабря по тарифу декабря 2018 года, за потребление января – по тарифу января 2019 года). А дома, необорудованные прибором учета, получат квитанции в феврале полностью с новым тарифом", – подытожили Алматинские тепловые сети.

Альберт Ахметов

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