Аграрии Актюбинской области произвели продукции на 228 млрд тенге в 2018 году

В области работают 190 сельскохозяйственных кооперативов.

Итоги развития агропромышленного комплекса Актюбинской области за 2018 год и задачи на предстоящий период рассмотрены на расширенном совещании под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, сообщает Zakon.kz.





2018 год для сельского хозяйства области выдался неплохим. По данным управления сельского хозяйства, аграриями региона произведено продукции на 228,2 млрд. тенге или 6,2% больше уровня прошлого года. Привлечено 17,2 млрд. тенге инвестиций или 156,1% к уровню прошлого года.

Площадь посевных работ составила 758,4 тыс. га, что на 102,4 тыс. га или на 15,6% больше, чем в 2017 году. Зерновые культуры были посеяны на 440 тыс. га земли. Общий объем убранного зерна составил 514 тыс. тонн, а средняя урожайность - 11,7 ц/га.

В области работают 190 сельскохозяйственных кооперативов. Из них: 105 мясных, 64 молочных, 6 в отрасли нетрадиционного сельского хозяйства и 15 овощеводческих.





В прошлом году было выделено 9,7 млрд. тенге субсидии. Из всех финансовых институтов и кредитных организаций было получено 25,3 млрд. тенге, что позволило профинансировать 1620 проектов.

В животноводстве отмечен рост поголовья скота. Количество КРС выросло на 9% (464 тыс. голов), овец и коз - на 2,2% (1109,4 тыс. голов), свиней - на 12,8% (57,4 тыс. голов) лошадей - на 14,2% (128,7 тыс. голов) и верблюдов - на - 1,1% (17,5 тыс. голов). Экспортировано 2 541,5 тонны мяса, что в 4,7 раза больше, чем в 2017 году.

Однако не все районы области экспортируют продукцию местных сельхозпроизводителей, подчеркнул Бердыбек Сапарбаев. Акимам районов и управлению сельского хозяйства поручено взять на контроль данное направление.

Что касается развития нетрадиционных отраслей сельского хозяйства, то сегодня в регионе насчитывается 57 молочных, 17 пчеловодческих хозяйств, 58 - перепелиных, 1 мараловодческое, 49 гусиных и 43 утиных ферм, 38 хозяйств занимаются разведением домашних кроликов. Активно развиваются сельхозпредприятия по выращиванию малины и клубники. Всего в области нетрадиционными видами сельского хозяйства занимаются 263 фермерских хозяйства и крестьянских дворов. Площадь выращивания нетрадиционных сельхоз культур увеличилась в 2,5 раза. В то же время, отметил глава региона, необходимо активнее заняться выращиванием масличных культур, а фермерам обратить свое внимание на такую отрасль, как пчеловодство.

Кроме того, аким области напомнил, что уже давно поднимается вопрос новых подходов в растениеводстве.

"Необходимо использовать ресурсы, в том числе природные. У водоёмов, озер и русел рек нужно выращивать овощные культуры. Школам необходимо строить собственные теплицы при учебном заведении. Это не только хорошая практика для школьников, но и возможность полностью обеспечивать себя запасом овощей. А Уилскому району давно пора восстановить былую славу "уилского проса" и выделить больше площадей под эту культуру", - отметил он.

Подводя итоги совещания, Бердыбек Сапарбаев поручил усилить работу по внедрению цифровизации в сельское хозяйство, эффективной реализации государственных программ.

Совещание продолжилось семинаром, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы в сфере предотвращении коррупции и оказания государственных услуг. Заслушаны были доклады по реализации государственной программы "Дорожная карта бизнеса-2020", по проектированию социальных объектов в Актюбинской области, о планах работ молодежных ресурсных центров в Год молодежи.

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