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Саудовским женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов

Также они наконец смогут узнать срок рождения, ход беременности и выбрать, кто будет с ними на родах.

Фото : Михаил Воскресенский/ РИА Новости19 января 2019, 13:52

Женщинам из Саудовской Аравии официально больше не требуется разрешение опекунов мужского пола — мужей, отцов или братьев — в вопросах, касающихся рождения детей. Как сообщает The National, саудитки сами смогут выбирать способ деторождения: естественные роды или кесарево сечение.

Кроме того, женщины смогут без подписей опекунов узнавать у врача о ходе беременности и сроках рождения детей, а также сами решат, будет ли родственник или близкий человек находиться рядом во время родов.

В прошлом году женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину. Кроме того, теперь они могут посещать футбольные матчи.

Несмотря на проводимые наследным принцем Мохамедом бин Салманом реформы, многие вещи все еще остаются под запретом. Например, без разрешения мужчины-опекуна женщины в стране не могут получить паспорт, сделать плановую операцию и открыть счет в банке.


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