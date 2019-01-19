Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сын Шумахера официально стал членом команды "Феррари"

В предстоящем сезоне 19-летний гонщик будет выступать в "Формуле-2".

Фото : f1news.ru19 января 2019, 21:42

Немецкий гонщик Мик Шумахер официально присоединился к академии "Феррари", передает ТАСС.

Шумахер в прошлом сезоне стал чемпионом в категории "Формула-3". В грядущем сезоне 19-летний автогонщик будет выступать в "Формуле-2".

"Я в восторге от того, что стал частью команды "Феррари". Я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту - попасть в "Формулу-1". "Феррари" занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье", - написал он.

Также немец выложил официальное письмо, в котором сообщается о его присоединении к команде "Феррари".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты