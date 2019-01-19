Сын Шумахера официально стал членом команды "Феррари"
В предстоящем сезоне 19-летний гонщик будет выступать в "Формуле-2".
Фото : f1news.ru19 января 2019, 21:42
Немецкий гонщик Мик Шумахер официально присоединился к академии "Феррари", передает ТАСС.
Шумахер в прошлом сезоне стал чемпионом в категории "Формула-3". В грядущем сезоне 19-летний автогонщик будет выступать в "Формуле-2".
"Я в восторге от того, что стал частью команды "Феррари". Я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту - попасть в "Формулу-1". "Феррари" занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье", - написал он.
Также немец выложил официальное письмо, в котором сообщается о его присоединении к команде "Феррари".
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