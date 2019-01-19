В Саудовской Аравии женщинам дали право выбирать способ родов

Инициативу реформ, расширяющих права женщин, приписывают наследному принцу Мухаммеду ибн Салману.

Женщины Саудовской Аравии получили разрешение самостоятельно выбирать способ родов. В прошлом им требовалось разрешение опекунов противоположного пола, передает Life.

Отмечается, что теперь они смогут запрашивать и получать информацию о состоянии своей беременности без письменного подтверждения со стороны мужчин.

Инициативу реформ, расширяющих права женщин, приписывают наследному принцу Мухаммеду ибн Салману.

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