В Саудовской Аравии женщинам дали право выбирать способ родов
Инициативу реформ, расширяющих права женщин, приписывают наследному принцу Мухаммеду ибн Салману.
Фото : Flickr/TEDxKids@Riyadh19 января 2019, 22:05
Женщины Саудовской Аравии получили разрешение самостоятельно выбирать способ родов. В прошлом им требовалось разрешение опекунов противоположного пола, передает Life.
Отмечается, что теперь они смогут запрашивать и получать информацию о состоянии своей беременности без письменного подтверждения со стороны мужчин.
Инициативу реформ, расширяющих права женщин, приписывают наследному принцу Мухаммеду ибн Салману.
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