В ВКО расчистили одну полосу дороги, где произошел затор

На автодороге остаются около 80 транспортных средств.

По состоянию на 11:00 в местах скопления транспортных средств расчищена одна полоса движения, по которой осуществляется проезд автотраспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

На автодороге остаются около 80 транспортных средств. Автобусы ожидают прибытие ранее эвакуированных пассажиров с села Таскескен, которых доставляют на автотехнике.

Силами ТОО "Казахавтодор" продолжаются работы по очистке дорог. Всего задействованj 9 единиц техники. В ликвдации последствий происшествия задействованы 100 человек и 41 единица техники ДЧС, ДП, МИО, ТОО "Казахавтодор".

По состоянию на 06.00 эвакуировано 312 человек, из них 28 размещены в больнице, 40 - СШ им. Ы. Алтынсарина, 55 - СШ им. Актамберды, 19 - в колледже, 60 - у жителей с. Таскескен, 70 находятся в кафе "Айгерим", 40 добрались до дома в с. Урджар.

Оставшиеся люди в заторе от эвакуации отказались. На месте заноса остаются 231 транспортных средств.

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