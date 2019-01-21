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Появились подробности развода Фирузы Шариповой

Казахстанка расторгла брак задолго до того, как об этом узнали СМИ.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой21 января 2019, 13:55

Менеджер обладательницы ряда чемпионских поясов по профи-боксу в двух весовых категориях Фирузы Шариповой Сергей Завилейский раскрыл подробности ее развода, передает Zakon.kz.

Год назад казахстанская спортсменка расторгла брак с Денисом Рыбаком, но информация об этом попала в СМИ только сейчас. В сети появилось видеоинтервью Сергея Завилейского, в котором он рассказал подробности.

По словам Завилейского, расставание с мужем случилось перед первым поединком за чемпионский титул. Шарипова тяжело переживала разрыв, но смогла справиться и переключилась на развитие своей спортивной карьеры. Ее цель - статус абсолютной чемпионки мира.

Ранее сама Шарипова рассказала о разводе с мужем


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