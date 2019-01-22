Подробности задержания акима в Акмолинской области сообщили в АДГСПК

В отношении акима района избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Начато досудебное расследование в отношении акима Зерендинского района Акмолинской области и его заместителя. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Жанна Бастарова, передает МИА "Казинформ".

"Он подозревается в получении от директора ТОО через своего заместителя взятки в сумме три миллиона тенге за продление срока аренды земельного участка сельхозназначения площадью 300 га. По результатам осмотра места происшествия у акима изъяты два миллиона тенге, а также обнаружены часть денежных средств, серия которых совпала с ранее полученными одним миллионом тенге", - рассказала Жанна Бастарова на брифинге.

В отношении акима района избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, сообщили в АДГСПК.

Аким Зерендинского района Акмолинской области Мереке Мустафин был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции при получении взятки.

Позже, как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, следственный судья постановил санкционировать в отношении подозреваемого Мереке Мустафина меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.





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