Большинство избирателей в США не хотят голосовать за Трампа на выборах

О готовности отдать голос за нынешнего главу Белого дома сообщили лишь 36% респондентов.

В США большинство избирателей не собираются голосовать за переизбрание нынешнего главы государства Дональда Трампа на второй президентский срок, а намерены отдать свой голос за кандидата-демократа. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического опроса, проведенного совместно Центром исследований американской политики при Гарвардском университете и исследовательской компанией Harris Insights & Analytics, передает ТАСС.

Как следует из представленных данных, лишь 36% респондентов заявили о том, что поддержат республиканца Трампа в ходе выборов президента США в 2020 году. Глава Белого дома, вступивший в должность в январе 2017 года, ранее неоднократно подчеркивал, что намерен баллотироваться на второй срок. При этом 43% опрошенных заявили, что отдадут свой голос за кандидата от Демократической партии, имя которого определится по итогам праймериз в следующем году.

Между тем, как следует из результатов опроса, сложившийся в США бюджетный кризис, приведший к частичной приостановке работы правительства, не сильно сказался на популярности президента. Его деятельность, как и ранее, поддерживают 45% респондентов (55% опрошенных работу Трампа не одобряют). Что касается личных качеств Трампа, то они приходятся не по нраву большинству американцев. По данным опроса, лишь 29% респондентов заявили, что им нравится Трамп, около 58% участников исследования дали отрицательный ответ.

"Показатели, касающиеся переизбрания Трампа, остаются низкими, однако у него пока нет конкретного кандидата [из числа конкурентов]", - заявил один из авторов опроса Марк Пенн. По его словам, большинство респондентов выступают за альтернативу Трампу, несмотря на "широкое одобрение его экономической политики и [проводимой им] борьбы с терроризмом". Опрос проводился на прошлой неделе среди более 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей США.

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