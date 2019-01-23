Молодежные организации запустили патриотический event-проект

Каждый молодой казахстанец может выразить поддержку инициативам Президента.

Две молодежные организации "Жаңғыру жолы" и "Жас Ұлан" выступили с инициативой по запуску молодежного патриотического event-проекта по смене аватарок, приуроченного к Году молодежи в Казахстане, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Председатель Республиканского молодежного движения Ассамблеи народа Казахстана "Жаңғыру жолы" Максим Споткай отметил, что каждый молодой казахстанец может выразить поддержку инициативам Президента.

"В истории Казахстана - это беспрецедентный шаг со стороны Лидера нации, со стороны государства, в целом, к молодежи. Поэтому, мы, молодежь, должны обеспечить полную поддержку тому курсу, который обозначен на Форуме и инициировали проведение такой акции", - заявил он.

Председатель Республиканского общественного объединения "Единая детско-юношеская организация "Жас Ұлан" Динара Садвокасова призвала молодежь Казахстана и весь гражданский актив страны поддержать инициативу Главы государства об объявлении 2019 года Годом молодежи символической акцией в социальных сетях.

МИА "Казинформ" поддерживает инициативу молодежных организаций Казахстана по размещению специальных фреймов на своих аватарках в социальных сетях. Эти фреймы каждый желающий может скачать на сайте-саттелите МИА "Казинформ" - jastar.inform.kz.

В Астане в павильоне "Нұр Әлем" участием главы государства Нурсултана Назарбаева проходит торжественная церемония открытия Года молодежи "Тәуелсіздіктің ұрпақтары".

В мероприятии участвуют члены Правительства, депутаты Парламента РК, руководство местных исполнительных органов, члены Совета по молодежной политике при Президенте РК, победители конкурса "100 новых лиц", выпускники программы "Болашак", молодые ученые, представители творческой, студенческой и рабочей молодежи, молодые спортсмены, одаренные дети, представители современной медиа-сферы, воспитанники и выпускники детских домов, молодежь с особенными потребностями, молодые военнослужащие и другие.

Будет дан старт реализации масштабного плана мероприятий, направленного на всестороннюю поддержку и реализацию государственной молодежной политики в стране. Ожидается, что в рамках мероприятия будут презентованы успешные проекты и новейшие продукты, реализуемые молодыми казахстанцами. В качестве спикеров выступят молодые казахстанцы, достигшие успехов в разных отраслях. Ожидаются выступления известных предпринимателей, стартаперов, волонтеров, специалистов сельского хозяйства, науки и литературы.

Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева 2019 год объявлен Годом молодежи.

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