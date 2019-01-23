Поправки по деятельности лоукост-перевозчика рассматривают в Мажилисе

В частности, речь идет о применении на воздушном транспорте бесплатного провоза багажа и ручной клади, а также льгот на приобретение билетов для детей.

Рабочая группа Мажилиса рассматривает поправки по созданию низкобюджетного авиаперевозчика. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации, передает Zakon.kz.

В частности, речь идет о применении на воздушном транспорте бесплатного провоза багажа и ручной клади, а также льгот на приобретение билетов для детей в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта".

Как поясняется, поправки были инициированы в ходе обсуждения законопроекта рабочей группой по предложению авиакомпании "Air Astana".

"В настоящее время обсуждение различных вариантов редакции норм закона продолжается, изучается международный опыт. При этом установление особенных условий по провозу багажа предусматривается только для лоукост-перевозчика, с сохранением действующего права бесплатного провоза багажа и льгот на приобретение билетов для детей на рейсах классических авиакомпаний", - рассказали в комитете.

По предварительным данным, к примеру, на маршруте Астана – Алматы у авиакомпании Air Astana, которая предоставляет полный пакет сервиса, куда входит питание, бесплатная норма багажа до 20 кг, ручная кладь, стоимость билета в одну сторону составляет от 20 000 до 54 000 тенге. У создаваемого лоукост-перевозчика Fly Arystan на аналогичном направлении в одну сторону стоимость билета будет начинаться 2 – 2,5 раза ниже средней стоимости билета, без предоставления питания и права бесплатного провоза багажа до 20 кг. При этом провоз ручной клади будет бесплатным.

"Анализ международного опыта показывает, что деятельность лоукостеров является эффективной, так как стоимость билетов является минимально низкой, что достигается за счет сокращения издержек по всем возможным статьям расходов, а также исключение всех дополнительных услуг (багаж, питание на борту или выбор места в салоне и др.)", - резюмировали в КГА.

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