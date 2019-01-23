Политолог: Молодежи нужно облегчать дорогу

Нурсултан Назарбаев провел встречу с молодыми представителями страны и дал поручения правительству, чтобы улучшить условия работы и жизни этого поколения.

2019 год направлен на развитие молодежи Казахстана. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Мурат Лаумулин рассказал Zakon.kz свое мнение об этом.

Сегодня, 23 января, Нурсултан Назарбаев провел встречу с молодыми представителями страны и дал поручения правительству, чтобы улучшить условия работы и жизни этого поколения.

- Сегодня молодежь восприимчива, особенно когда к ним обращается глава государства. Надо внушать молодым людям наши ценности, воспитывать. Поэтому идея сделать 2019 год Годом молодежи, я считаю, очень позитивна, - считает Мурат Лаумулин.

Нурсултан Назарбаев дал указания по созданию условий для развития сегодняшней молодежи: построить арендное жилье, помочь найти рабочие места, развивать стартапы.

- Очевидно, что такие поручения нужно делать. С другой стороны, молодежь должна понимать, что даром ничего не дается – нужно заработать, но им нужно облегчать дорогу в вопросах получения квартир, работы и так далее, - сказал он.

Эксперт поделился своим мнением, как стать молодым жителям Казахстана еще лучше.

- Сегодня все сидят в интернете, ходят со смартфонами – такова реальность. Но не стоит забывать, что культура и слава в интернете не долговечна, образы мелькают и пропадают. Самое главное сегодня для молодых – это образование, поэтому нужно читать серьезные книги, получать больше информации. Зарубежное образование – это неплохо. В целом, знакомство с новой культурой, изучение языков – это хорошо. И будет еще лучше, если наши студенты, уезжающие учиться за рубеж, возвращались и привозили лучший международный опыт в Казахстан, подытожил специалист.

5 октября 2018 года Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год - Годом молодежи. Соответствующий указ был подписан 14 ноября 2018 года.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!