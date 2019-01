Попытка госпереворота в Венесуэле. Какие страны поддержали Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке осуществить в стране госпереворот и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Этот его статус признал Дональд Трамп. Ряд стран выразили поддержку избранному лидеру, другие признают временным президентом Гуаидо. На стороне Мадуро также выступила армия, сообщает RT.

По его словам, Вашингтон принял непосредственное участие в перевороте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента.

Сам Гуаидо заявил, что его задача - отстранить действующего главу государства Николаса Мадуро.

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В статье 333 Конституции сказано, что народ Венесуэлы обязан сопротивляться нарушению основного закона государства. А в 350-й статье говорится о праве бороться против тех органов государственной власти, которые противоречат принципам демократии и нарушают права человека.

Заявление о принятии на себя полномочий президента Гуаидо сделал на оппозиционном митинге в одном из районов столицы Венесуэлы Каракасе.

Протесты начались в среду, 23 января, и вскоре переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

По данным газеты Comercio, ссылающейся на полицию страны, в ходе демонстраций погибли по меньшей мере шесть человек.

Гуаидо уже анонсировал марш за предоставление стране гуманитарной помощи, который пройдёт в первую неделю февраля.

Мадуро заявил, что решение Гуаидо противоречит Конституции и назвал произошедшее попыткой госпереворота.

Кроме того, Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи. Ведомство отправило в генпрокуратуру страны обращение с требованием определить возможные санкции для представителей парламента за "узурпацию функций исполнительной власти".

В свою очередь, глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Дисдадо Кабельо призвал сторонников Мадуро выйти на улицы с целью защиты законного президента страны.

"Пойдёмте все к президентскому дворцу защищать Мадуро! Давайте оставаться на улицах, чтобы защитить Мадуро и боливарианскую революцию!" - заявил он в эфире канала Telesur.

Кто поддержал Мадуро, а кто Гуаидо

Гуаидо в качестве президента Венесуэлы признали Соединённые Штаты. С соответствующим заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK