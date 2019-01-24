Как зарегистрировать товарный знак в Китае

Все делопроизводство по заявке ведется на китайском языке.

Китайская Народная Республика довольно заманчивый рынок для реализации своих товаров и услуг благодаря миллиардному населению и большому потоку товаров, проходящих через данный регион.

Даже если наши предприниматели изначально не планировали осваивать китайский рынок, а только заказали товары, в том числе с собственными брендами, у китайских партнеров, нужно иметь в виду, что и эти партнеры, и иные третьи лица могут легко воспользоваться особенностью китайского законодательства и зарегистрировать ваш товарный знак на себя. Как и в Казахстане, в Китае действует принцип, кто первый подал заявку, тот и получает правовую охрану товарного знака. На аннулирование такой регистрации у настоящего владельца знака могут уйти годы. Поэтому надо заранее побеспокоиться об обеспечении правовой охраны своего знака, тем более что на этом этапе расходы гораздо меньше. В среднем за регистрацию одного товарного знака в одном классе (до десяти позиций) расходы составят около 400 долларов США, с учетом государственной пошлины и гонорара представителя в Китае.

Регистрацию товарных знаков в Китае осуществляет Управление по товарным знакам Главного государственного управления торгово-промышленной администрации КНР (CTMO). Иностранные заявители могут регистрировать свои товарные знаки через официального представителя – аттестованного патентного поверенного.

Для подачи заявки от заявителя требуется копия доверенности, а также копия документа, подтверждающего регистрацию юридического лица либо копия паспорта физического лица. Для определения объема прав, которые желает получить заявитель на свой товарный знак в Китае, нужно учитывать некоторые важные моменты.

Следует учесть, что любые словесные обозначения в качестве товарных знаков, выполненные на иностранных языках (за исключением латинских букв) расцениваются китайской экспертизой как изобразительные элементы. Если заявитель хочет обеспечить правовую охрану словесной части своего знака, то есть, чтобы никто другой для тех же товаров или услуг не использовал данное слово, то стоит подать заявку отдельно на словесный знак, выполненный в латинской транслитерации, а также отдельно в китайской транслитерации.

Очень внимательно стоит отнестись к переводу или транслитерации знака на китайский язык, так как здесь должно быть учтено и благозвучие, и смысловой контекст, и менталитет местного потребителя. Это очень важный момент, который в последствии повлияет на положительный результат экспертизы товарного знака и на его дальнейшее продвижение на рынке. Поэтому лучше всего попросить нескольких разных китайских переводчиков сделать транслитерацию или перевод словесной части знака. Предпочтение же надо отдавать тем вариантам перевода или транслитерации, которые несут положительный контекст и создают позитивные ассоциации.

Другая особенность китайского законодательства при регистрации – ограничение перечня товаров и услуг, для которых регистрируется товарный знак. Раньше можно было подать заявку на товарный знак только для одного класса МКТУ, то есть по каждому классу подавались заявки на один и тот же товарный знак. Сегодня положения изменились, в перечне одной заявки допускается перечисление нескольких классов, однако при указании более десяти позиций товаров или услуг в одном классе, за каждую последующую позицию (субкласс) взимается дополнительная пошлина. В других странах пошлина за экспертизу знака увеличивается только от количества дополнительных классов.

Все делопроизводство по заявке ведется на китайском языке.

На первом этапе заявка проходит формальную экспертизу, в процессе которой проверяются все необходимые сведения и оплаты.

По истечению 12 месяцев должна быть проведена полная экспертиза заявки, при которой эксперт оценивает охраноспособность знака, а также проводит проверку на сходство с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет.

При выявлении несоответствия заявки с Законодательством эксперт вправе вынести отказное решение, на опротестование которого отводится 30 дней с даты направления отказа. Продление данного срока как в патентных ведомствах других стран не предусмотрено.

Если же вынесено положительное решение по заявке, то данные о товарном знаке публикуются в официальном бюллетене. В течение трех месяцев со дня публикации любое заинтересованное лицо может обратиться в патентное ведомство с протестом против регистрации данного товарного знака, обосновав свои позиции.

Заявитель уведомляется о поданных протестах и в установленные сроки подготавливает ответы на такие возражения. После чего экспертиза рассматривает все поступившие материалы и выносит свое окончательное решение либо о регистрации, либо об отказе в регистрации товарного знака.

Если же в течение трех месяцев с даты публикации товарного знака протестов не поступало, знак регистрируется и владелец получает сертификат, в котором подтверждается его право на товарный знак. Срок действия регистрации товарного знака в Китае – 10 лет с даты подачи заявки, данный срок своевременно можно продлить на последующие 10 лет.

Однако с получением сертификата расслабляться не стоит, поскольку по истечении трех лет с даты регистрации заинтересованные лица имеют возможность начать процесс по аннулированию товарного знака в связи с неиспользованием. Причем китайским законодательством не рассматривается в качестве использования производство товара на данной территории. То есть, если, например, казахстанские предприниматели только пользовались производственными мощностями китайских партнеров для изготовления товаров, чтобы в дальнейшем реализовать его в Казахстане и других странах, эти действия не будут служить доказательством использования товарного знака. Для подтверждения использования товарного знака необходимы документальные доказательства по реализации товара с товарным знаком на территории Китая, сведения о рекламе и затратах на продвижение товара с данным товарным знаком опять же на территории КНР и т.п.

Опытными юристами, как правило, разрабатывается целый алгоритм действия для обеспечения правовой охраны товарных знаков в Китае, чтобы в дальнейшем владелец не лишился своего знака и не пострадал от недобросовестных конкурентов.

Вопросы о регистрации товарного знака можно направить на электронный адрес info@BolotovIP.com или задать по телефону +7 727 357 23 80.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!