Сагинтаев: Нам нужны талантливые люди

Одного IT-университета Казахстану недостаточно.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев выступил на пленарной сессии на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0." в Алматы, посвященном инновационной экосистеме Евразии, передает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что наиболее важным событием в области цифровизации стало открытие Astana Hub.

"Весь прошлый год говорим об Астана Хаб, для нас это был вызов, нам нужен был результат. В течение прошлого года готовили организационно-технические вещи, законодательство меняли, все изменения приняты парламентом. В начале ноября 2018 года проект был осуществлен", - сказал Сагинтаев.

Он отметил, что стране нужны талантливые в области новых технологий люди.

"Когда начали звать стартаперов, говорили, что нам нужны талантливые люди, кто объединились... Были открыты всем. На этапе запуска работали друзья из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, работали с Беларусью, Россией, был большой интерес. Без поддержки со стороны бизнеса или высокотехнологичных компаний невозможно. Проговорили с Nokia, CISCO, IBM, и нашими компаниями, чтобы они там (в 4-х этажном здании - от авт.) открыли лаборатории, и с третьего этажа спускали заказы. Чтобы заказчик и исполнитель были рядом, вопросы финансирования были важны. Пытались соединить таланты, конкуренцию и финансирование", - сказал глава правительства.

Казахстан готов к приему талантов из стран ЕАЭС, сказал Сагинтаев. И Казахстан не боится конкуренции со стороны других стран.

"Нужны люди, кто изначально склонен работать в этой сфере. Мы готовим свои кадры. Работает IT-университет, но одного такого университета мало. 1 сентября рядом с Астана Хабом запускается новый IT-университет. Для нас это приоритет. Рядом с такими центрами, как Астана хаб, должен быть университет. Когда говорим об экосистеме, это важно", - сообщил Сагинтаев.

Он рассказал коллегам из других стран о том, что в Казахстане поменяли акцент в обучении в школах. Информатику преподают с 3 класса в школах.

"Высокопродуктивные 20 колледжей в каждом областном центре должны быть, по 10 университетов. Президент поставил задачу увеличить до 10% от ВВП финансирование образования. Работа проводится. Все впереди", - сообщил Сагинтаев.

Ежегодный форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации" проводится по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева, озвученной 11 октября 2017 года на Заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главная цель Форума – выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность. Организатор Форума - Министерство информации и коммуникаций РК. В этом году мероприятие проходит в Алматы во второй раз в истории.

Альберт Ахметов

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